Robbie Williams | Ho la sindrome di Tourette e tratti di autismo Suonare ai concerti mi terrorizza

Robbie Williams ha la sindrome di Tourette: lo ha rivelato lo stesso cantante nel podcast I’m Adhd! Not You’re Not. “Penseresti che uno stadio pieno di persone che ti dichiarano il loro amore possa funzionare come distrazione, invece, qualunque cosa ci sia dentro di me, non riesco a sopportarla” ha dichiarato l’interprete. L’ex membro dei Take That ha raccontato anche come abbia sofferto di depressione e affrontato diversi percorsi di riabilitazione per uscire dalle dipendenze da alcol e droghe. Non solo, il cantante ha anche rivelato di avere dei tratti autistici che lo portano a considerare il suo letto come unica zona sicura: “Ogni luogo al di fuori del letto è una zona di disagio per me”. 🔗 Leggi su Tpi.it

