Rivoluzione nella Chiesa anglicana una donna nuovo arcivescovo di Canterbury | chi è Sarah Mullally
Rivoluzione nella Chiesa d’Inghilterra dopo 500 anni di storia: per la prima volta un vescovo donna, Sarah Mullally, è stata eletta dal sinodo per la carica di arcivescovo di Canterbury, ossia per il ruolo di primate della Chiesa nazionale del Regno Unito, il cui capo nominale è il sovrano britannico regnante. La designazione arriva in risposta a una serie di scandali sessuali, di pedofilia e di accuse d’insabbiamento che hanno travolto diversi presuli uomini, incluso il predecessore di Mullaly, costretto a dimettersi nei mesi scorsi. Chi è Sarah Mullally, ex infermiera che ha scalato i ranghi della Chiesa. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: rivoluzione - chiesa
Rivoluzione in chiesa: l’obolo diventa digitale. Sì al progetto dopo le prove nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, nella basilica di Assisi e in Vaticano
Pos in chiesa per pagare l’offerta, rivoluzione nelle parrocchie
Gabbia, Cristante, Chiesa: così Gattuso prepara la mini rivoluzione d'ottobre
Rivoluzione nella Chiesa anglicana, eletta una donna alla guida. Sarah Mullally, 63 anni è stata nominata vescovo di Canterbury, dopo l'ondata di scandali sessuali che ha travolto anche il suo predecessore. #ANSA - X Vai su X
Rivoluzione nella Chiesa d'#Inghilterra dopo 500 anni di storia: per la prima volta un vescovo donna, Sarah Mullally, è stata eletta per la carica di Arcivescovo di Canterbury, ossia per il ruolo di primate della Chiesa del #RegnoUnito, il cui capo nominale è il - facebook.com Vai su Facebook
Rivoluzione nella Chiesa anglicana, eletta una donna alla guida - Sarah Mullally eletta vescovo di Canterbury dopo l'ondata di scandali sessuali che hanno travolto anche il suo predecessore (ANSA) ... Lo riporta ansa.it
Rivoluzione nella Chiesa anglicana, una donna alla guida (dopo 500 anni) - Rivoluzione nella Chiesa d’Inghilterra dopo 500 anni di storia: per la prima volta un vescovo domma, Sarah Mullally, è stata eletta dal sinodo per la carica di arcivescovo di Canterbu ... msn.com scrive