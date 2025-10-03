Rivoluzione nella Chiesa anglicana una donna nuovo arcivescovo di Canterbury | chi è Sarah Mullally

Rivoluzione nella Chiesa d’Inghilterra dopo 500 anni di storia: per la prima volta un vescovo donna, Sarah Mullally, è stata eletta dal sinodo per la carica di arcivescovo di Canterbury, ossia per il ruolo di primate della Chiesa nazionale del Regno Unito, il cui capo nominale è il sovrano britannico regnante. La designazione arriva in risposta a una serie di scandali sessuali, di pedofilia e di accuse d’insabbiamento che hanno travolto diversi presuli uomini, incluso il predecessore di Mullaly, costretto a dimettersi nei mesi scorsi. Chi è Sarah Mullally, ex infermiera che ha scalato i ranghi della Chiesa. 🔗 Leggi su Open.online