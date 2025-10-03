Rivoluzione nella Chiesa anglicana eletta una donna alla guida | è la prima volta nella storia Ecco chi è Sarah Mullally

Affaritaliani.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La designazione arriva in risposta a una serie di scandali sessuali, di pedofilia e di accuse d'insabbiamento che hanno travolto diversi presuli uomini. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

rivoluzione nella chiesa anglicana eletta una donna alla guida 232 la prima volta nella storia ecco chi 232 sarah mullally

© Affaritaliani.it - Rivoluzione nella Chiesa anglicana, eletta una donna alla guida: è la prima volta nella storia. Ecco chi è Sarah Mullally

In questa notizia si parla di: rivoluzione - chiesa

Rivoluzione in chiesa: l’obolo diventa digitale. Sì al progetto dopo le prove nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, nella basilica di Assisi e in Vaticano

Pos in chiesa per pagare l’offerta, rivoluzione nelle parrocchie

Gabbia, Cristante, Chiesa: così Gattuso prepara la mini rivoluzione d'ottobre

rivoluzione chiesa anglicana elettaRivoluzione nella Chiesa anglicana, eletta una donna alla guida - Sarah Mullally eletta vescovo di Canterbury dopo l'ondata di scandali sessuali che hanno travolto anche il suo predecessore (ANSA) ... Segnala ansa.it

rivoluzione chiesa anglicana elettaRivoluzione nella Chiesa inglese: una donna eletta Arcivescovo di Canterbury per la prima volta nella storia - Sarah Mullally sarà la prima donna a guidare la Chiesa anglicana, nominata Arcivescovo di Canterbury. tg.la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rivoluzione Chiesa Anglicana Eletta