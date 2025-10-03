River Cleaner | la start-up fiorentina che ripulisce i fiumi dalla plastica
FIRENZE – Una barriera galleggiante intelligente che raccoglie la plastica dai fiumi e la avvia al riciclo. Con River Cleaner, la start-up fiorentina Blue Eco Line si è aggiudicata il Premio Innovazione Toscana 2025 nella categoria Impresa giovanile. Il riconoscimento, promosso dal Consiglio regionale e da Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana, valorizza le imprese toscane più innovative e sostenibili. Blue Eco Line nasce a Firenze nel 2018 grazie a quattro giovani ingegneri e professionisti appassionati del mare, con una missione chiara: fermare la plastica nei fiumi prima che raggiunga il mare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: river - cleaner
