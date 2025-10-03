RIV4LI | guida ai personaggi della serie Netflix

3 ott 2025

Dal primo ottobre è disponibile solo su Netflix RIV4LI ( la nostra recensione qui ), la nuova serie TV per ragazzi e ragazze creata da Simona Ercolani ( DI4RI ). RIV4LI esplora i conflitti e le scoperte della preadolescenza: i primi amori, la costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi e le aspettative degli adulti, la forza dell’amicizia, ma anche i pregiudizi che decretano chi e? dentro o fuori dal “gruppo”. RIV4LI è una serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me con la regia di Alessandro Celli. Scritta da Simona Ercolani con Serena Cervoni, Mauro Uzzeo, Chiara Panedigrano, Sara Cavosi, Angelo Pastore, Ivan Russo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

