Riuscito grazie agli enzimi il primo trapianto di rene da un donatore con gruppo sanguigno incompatibile
È riuscito il trapianto di rene proveniente da un donatore con gruppo sanguigno incompatibile, in cui per la prima volta è stato modificato l’organo anziché il ricevente: mentre i metodi usati finora per superare l'incompatibilità richiedono giorni di trattamento intensivo per sopprimere il sistema immunitario del paziente, questo nuovo approccio utilizza dei particolari enzimi che agiscono come. 🔗 Leggi su Feedpress.me
#Sanremo2025: "Grazie Lucio. Grazie per essere riuscito a guardare la vita in un modo così profondo", comincia così il post del "principe notturno" dell'Ariston, Damiano, senza i Maneskin. Il tributo con umiltà a Lucio Dalla - facebook.com Vai su Facebook
Enzimi artificiali: la svolta che cambia tutto - Un team guidato da Listov ha sviluppato enzimi artificiali con efficienza paragonabile a quelli naturali, superando decenni di tentativi poco efficaci grazie a un nuovo approccio computazionale che ... Si legge su tomshw.it