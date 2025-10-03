Rita Rusic la verità sulla separazione con Cecchi Gori | Mi hanno punita rancore e dolore

La vita che viviamo non è mai la sola: molti di noi vivono decine, centinaia di vite. E Rita Rusic sa di averne vissute almeno dieci, sempre guardando in avanti, e qualche volta indietro, alle luci sfavillanti del periodo d’oro, quando volava con i jet privati e viveva un po’ ovunque nel mondo. Nata in Croazia, a Parenzo, da una famiglia umile, con cui durante la permanenza in uno dei tre campi profughi della sua infanzia ha vissuto in una stanza sola, oggi Rita Rusic è un’icona. Tanti i dolori del suo passato, come la separazione da Vittorio Cecchi Gori, che si è trasformata in una punizione. Rita Rusic parla della separazione da Vittorio Cecchi Gori. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rita Rusic, la verità sulla separazione con Cecchi Gori: “Mi hanno punita, rancore e dolore”

