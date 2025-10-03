Rita De Crescenzo un ristorante le chiede 20mila euro di risarcimento
Su Rita De Crescenzo pesa una grava accusa: quella di diffamazione, per aver parlato male di un ristorante dov'era stata nel 2023 in occasione del Capodanno. Il proprietario le ha chiesto 20mila euro di risarcimento danni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Grande Fratello 2025: Rita De Crescenzo nella Casa? La Verità dietro il gossip del momento!
Da Tiktok alle Elezioni in Campania: cosa accadrebbe se Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano si candidassero davvero?
Rita De Crescenzo scende in campo. Il video della tiktoker: ecco dove si candida
Il 2 ottobre l'influencer e cantante napoletana Rita De Crescenzo sarà chiamata a comparire davanti al giudice del Tribunle di Sulmona nell'udienza predibattimentale per diffamazione ai danni di un ristoratore di Castel Di Sangro. La 47enne, che nell'Alto San - facebook.com Vai su Facebook
