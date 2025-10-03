Rita De Crescenzo un ristorante le chiede 20mila euro di risarcimento

Su Rita De Crescenzo pesa una grava accusa: quella di diffamazione, per aver parlato male di un ristorante dov'era stata nel 2023 in occasione del Capodanno. Il proprietario le ha chiesto 20mila euro di risarcimento danni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rita de crescenzo ristorante«Al ristorante ho digiunato»: Rita De Crescenzo a processo. Il titolare del locale chiede 20mila euro - È accusata di diffamazione aggravata nei confronti di Alessandro Coscia, ristoratore 45enne. ilmattino.it scrive

rita de crescenzo ristoranteRita De Crescenzo a processo: «Al ristorante ho digiunato». Il titolare del locale chiede 20mila euro di danni - È accusata di diffamazione aggravata nei confronti di Alessandro Coscia, ristoratore 45enne. Lo riporta ilmessaggero.it

