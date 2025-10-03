Rita De Crescenzo denunciata per diffamazione | ristoratore chiede 20mila euro di danni alla titktoker

Un ristoratore di Castel di Sangro ha denunciato Rita De Crescenzo per diffamazione, a causa di alcuni video sui social pubblicati dalla tiktoker napoletana nel 2022. La prima udienza del processo si è svolta ieri in Abruzzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rita De Crescenzo a processo: «Al ristorante ho digiunato». Il titolare del locale chiede 20mila euro di danni - È accusata di diffamazione aggravata nei confronti di Alessandro Coscia, ristoratore 45enne. Da ilmessaggero.it