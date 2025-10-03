Pontelagoscuro sta vivendo mesi difficili. Tra risse, furti e microcriminalità sono stati molti gli episodi che hanno visto la frazione sul Po finire al centro delle cronache. Nel mese di giugno, una rissa avvenuta nel centro del paese, in piazza Buozzi, ha visto scontrarsi un gruppetto di giovani albanesi e uno di tunisini. Sono volati urla, insulti e botte, con due feriti. Nel giro di una settimana, i carabinieri sono riusciti a ricostruire i dettagli dell’accaduto e a individuare i responsabili. Nelle settimane precedenti si è poi verificata una tentata aggressione durante la sagra ‘Ponte in festa’ in piazza Buozzi, vittima una donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Risse, droga e vandali. Un paese senza pace