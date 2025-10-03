Risparmiatori traditi Il crollo della fiducia Dalle Langhe a Bolzano
L’arresto di Massimo Diotti, 55 anni, consulente finanziario di Roddi, con villa e vigne nell’Albese, segna un nuovo capitolo della lunga storia italiana di risparmiatori traditi. Stavolta lo scenario è quello delle Langhe, cuore dell’economia vinicola e dell’export, dove il promotore, che si presentava con giacca rossa, occhiali tondi e orologio di marca, ha convinto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
