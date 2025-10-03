ABBONATI A DAYITALIANEWS La Giunta Regionale del Lazio ha stanziato 10 milioni di euro per mettere in sicurezza il tratto ferroviario Priverno-Terracina in località La Fiora, chiuso dal 2012 a seguito di cedimenti di rocce lungo la linea. Obiettivi e fondi stanziati. Il provvedimento, approvato su proposta del Presidente della Regione e degli Assessori alla Mobilità e allo Sviluppo Economico, rientra nel programma del PR Lazio FESR 2021-2027, nell’ambito dell’azione dedicata alla prevenzione e gestione del rischio idrogeologico. L’intervento complessivo sarà affidato ad ANAS tramite convenzione per un importo totale di 15 milioni di euro: 10 milioni provenienti dal PR Lazio FESR e 5 milioni da fondi statali, senza gravare sul bilancio regionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rischio idrogeologico lungo la ferrovia Priverno-Terracina: la Regione Lazio stanzia 10 milioni di euro