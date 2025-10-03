Rischia di ricevere un pacemaker a soli a 11 anni salvato da un centro di Asti | È tornato a una vita normale

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un undicenne milanese, affetto da cardiopatia congenita, avrebbe dovuto ricevere un pacemaker a causa delle complicazioni di un intervento avuto in Lombardia. Ma, trasportato d'urgenza alla Cardiologia del Cardinal Massaia di Asti, è stato sottoposto a un'operazione di crioablazione che gli ha evitato questo rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rischia - ricevere

Cerca Video su questo argomento: Rischia Ricevere Pacemaker Soli