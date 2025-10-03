Riscaldamento Inverno 2025 2026 – Arezzo e provincia

Lortica.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dei primi freddi, ad Arezzo e in tutta la provincia cresce l’attenzione verso gli impianti di riscaldamento domestico. Per accendere i termosifoni, però, è necessario rispettare regole precise legate alla zona climatica di appartenenza. Zona climatica: E (eccetto alcune località montane in zona F) Periodo di accensione: 15 ottobre 2025 – 15 aprile 2026 Ore massime giornaliere: 14 ore Località principali Zona climatica Data inizio accensione Data fine accensione Ore massime Note Arezzo (città) E 15102025 15042026 14 Standard zona E Chiusi della Verna F Nessuna limitazione Nessuna limitazione Nessuna Località montana, riscaldamento senza limiti Subbiano E 15102025 15042026 14 Comune standard provincia Bibbiena E 15102025 15042026 14 Comune standard provincia Cortona-Valdichiana E 15102025 15042026 14 Comune standard provincia  Valdarno E 15102025 15042026 14 Comune standard provincia Poppi E 15102025 15042026 14 Comune standard provincia Temperature consentite: Abitazioni e edifici commerciali: 20°C (+2°C tolleranza). 🔗 Leggi su Lortica.it

riscaldamento inverno 2025 2026 8211 arezzo e provincia

© Lortica.it - Riscaldamento Inverno 2025/2026 – Arezzo e provincia

In questa notizia si parla di: riscaldamento - inverno

Preparati per l’inverno: questa è la miglior soluzione per il riscaldamento della tua casa (ed è in offerta)

riscaldamento inverno 2025 2026Riscaldamento inverno 2025/2026 Toscana: date e orari per l’accensione dei caloriferi - Inverno 2024/2025 accendere riscaldamento Toscana: date e orari accensione impianti termici Comune per Comune. Segnala msn.com

riscaldamento inverno 2025 2026Riscaldamento 2025 a Firenze e in Toscana: quando si accendono i termosifoni, date e regole - L'accensione dei caloriferi dipende dalla zona climatica di appartenenza del comune. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Riscaldamento Inverno 2025 2026