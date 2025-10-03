Con l’arrivo dei primi freddi, ad Arezzo e in tutta la provincia cresce l’attenzione verso gli impianti di riscaldamento domestico. Per accendere i termosifoni, però, è necessario rispettare regole precise legate alla zona climatica di appartenenza. Zona climatica: E (eccetto alcune località montane in zona F) Periodo di accensione: 15 ottobre 2025 – 15 aprile 2026 Ore massime giornaliere: 14 ore Località principali Zona climatica Data inizio accensione Data fine accensione Ore massime Note Arezzo (città) E 15102025 15042026 14 Standard zona E Chiusi della Verna F Nessuna limitazione Nessuna limitazione Nessuna Località montana, riscaldamento senza limiti Subbiano E 15102025 15042026 14 Comune standard provincia Bibbiena E 15102025 15042026 14 Comune standard provincia Cortona-Valdichiana E 15102025 15042026 14 Comune standard provincia Valdarno E 15102025 15042026 14 Comune standard provincia Poppi E 15102025 15042026 14 Comune standard provincia Temperature consentite: Abitazioni e edifici commerciali: 20°C (+2°C tolleranza). 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Riscaldamento Inverno 2025/2026 – Arezzo e provincia