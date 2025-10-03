Riqualificazione strutture ricettive Confesercenti | Bene il provvedimento regionale primo passo concreto per il turismo
“Accogliamo con soddisfazione il bando da 11 milioni di euro annunciato dalla Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione delle strutture ricettive. Si tratta di una misura che rappresenta un passo concreto e apprezzabile per il comparto turistico. Grazie alla leva finanziaria, questa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Un piano per la riqualificazione delle strutture ricettive, stanziati 11 milioni
Emilia-Romagna, 31 milioni di euro per ristrutturare hotel e campeggi: «Addio alle vecchie strutture, il turismo deve rinnovarsi» - Un piano di riqualificazione delle strutture ricettive, grazie a uno stanziamento di 11 milioni per il credito agevolato e 20 già previsti per garantire i prestiti. Da corrieredibologna.corriere.it
Piano per la riqualificazione delle strutture ricettive: stanziati 11 milioni di euro per il credito agevolato - La Regione promuove subito, a stagione estiva appena conclusa, il primo tassello della strategia