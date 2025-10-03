Riqualificazione stadio Genoa e Sampdoria mandano la bozza al Comune

Novità sul progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris. L’amministrazione comunale ha reso noto di aver ricevuto, nelle ultime ore, dalla società Genova Stadium (costituita da Genoa e Sampdoria), le bozze del documento di fattibilità delle alternative progettuali e del piano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nuovo stadio Ferraris, Genoa e Samp inviano al Comune una prima bozza - Con una nota stringata il Comune di Genova ha reso noto di aver ricevuto, nelle ultime ore, dalla società Genova Stadium – costituita dalle società Genoa e Sampdoria – le "bozze del documento

Salis sul Ferraris: «Sampdoria e Genoa entro il 30 settembre devono presentare il piano economico-finanziario!» - Silvia Salis, sindaco di Genova, si è espressa sulla situazione dello stadio Luigi Ferraris e sull'opera di restyling tramite il quale trovà passare Il futuro dello stadio Luigi Ferraris è a un punto