Riqualificazione del ‘Pascal’ Cantiere aperto solo nell’ala sud

Resta il fascino di una struttura che racconta un pezzo di storia di Cesena, di un edificio che dal 1911 al 1961 fu in pratica il primo ospedale novecentesco della città e che dopo aver cambiato veste ha cominciato ad accogliere generazioni di studenti. Oggi a quel complesso che guarda il cavalcavia Kennedy si sono aggiunte le nuove dotazioni strutturali in grado di renderlo sicuro dal punto di vista antisismico e funzionale sotto l’aspetto energetico. Così l’ Istituto Tecnico Tecnologico Blaise Pascal sta entrando nella fase finale dell’opera di restyling iniziata ai tempi della pandemia e che dovrebbe arrivare a conclusione entro la primavera del 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riqualificazione del 'Pascal'. Cantiere aperto solo nell'ala sud

