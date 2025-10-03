Ripartiti gli incontri i Carabinieri ' catechizzano' gli anziani per difendersi dai tentativi di truffa
La compagnia Carabinieri di Cesena, ha nuovamente avviato una serie di incontri a favore della cittadinanza, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra questi gli anziani, sempre più fragili di fronte alle insidie della modernità e ai tentativi di truffe e raggiri.L’Arma, servendosi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
