Rio Martino il dragaggio slitta fino a maggio
Il cronoprogramma del dragaggio di Rio Martino si allunga fino a maggio 2026, e saranno quindi necessari altri otto mesi per poter riaprire il passo marittimo per il passaggio delle barche dei pescatori; inoltre, le analisi dei carotaggi hanno dato esito favorevole e le sabbie dragate saranno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: martino - dragaggio
Rio Martino, il dragaggio slitta fino a maggio - Il cronoprogramma del dragaggio di Rio Martino si allunga fino a maggio 2026, e saranno quindi necessari altri otto mesi per poter riaprire il passo marittimo per il passaggio delle barche dei ... Scrive latinatoday.it
San Martino in Rio (Reggio): 90enne muore annegando in un canale - Un 90enne è morto annegato in un canale a San Martino in Rio, nella Bassa reggiana. Segnala rainews.it