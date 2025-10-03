Buone notizie per gli infermieri e i circa 600 mila dipendenti del comparto della Sanità, a eccezione dei dirigenti, che attendono il rinnovo del contratto 2022-2024, con i relativi aumenti degli stipendi. L’accordo, già raggiunto a metà giugno scorso, è alle battute finali e ai lavoratori spetterebbero aumenti medi mensili delle retribuzioni di 172 euro. Tuttavia, per chi lavori nei pronto soccorso gli incrementi retributivi sono molto più corposi. L’accordo prevede anche il versamento degli arretrati per il ritardato rinnovo del contratto nei tempi previsti. Quella della Sanità è la trattativa che è più avanti per arrivare a un nuovo contratto che entri in vigore nel giro di qualche mese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Rinnovo contratto personale sanitario: per gli infermieri del pronto soccorso 517 euro di aumento al mese