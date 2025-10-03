Rinnovo contratto personale sanitario | per gli infermieri del pronto soccorso 517 euro di aumento al mese
Buone notizie per gli infermieri e i circa 600 mila dipendenti del comparto della Sanità, a eccezione dei dirigenti, che attendono il rinnovo del contratto 2022-2024, con i relativi aumenti degli stipendi. L’accordo, già raggiunto a metà giugno scorso, è alle battute finali e ai lavoratori spetterebbero aumenti medi mensili delle retribuzioni di 172 euro. Tuttavia, per chi lavori nei pronto soccorso gli incrementi retributivi sono molto più corposi. L’accordo prevede anche il versamento degli arretrati per il ritardato rinnovo del contratto nei tempi previsti. Quella della Sanità è la trattativa che è più avanti per arrivare a un nuovo contratto che entri in vigore nel giro di qualche mese. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Sanità: Aran, al via 1 ottobre rinnovo contratto medici dirigenti 2022-2024
La Juventus allontana le voci su Yildiz: vicino il rinnovo di contratto fino al 2030
Cambiaso Juve, scenari completamente stravolti: dal possibile addio al rinnovo del contratto, svelati i piani del club bianconero
Ccnl Sanità Privata. La Fials strappa l’impegno del Ministro Schillaci al tavolo di rinnovo entro ottobre - Si è concluso oggi l’incontro richiesto dalla Fials con il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per sbloccare l’impasse sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dell’Ospedalità Privata, scad ... Si legge su quotidianosanita.it