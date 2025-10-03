rimprovera due balordi avvocato aggredito in strada a calci e pugni

Grosseto, 3 ottobre 2025 – Si sarebbe ’permesso ’ di dire qualcosa a due uomini, nordafricani, che sotto casa sua stavano orinando contro il muro ed è finito all’ospedale con un timpano perforato e l’occhio destro messo molto male, tanto che dall’ospedale di Grosseto, dove è arrivato in gravi condizioni nella tarda serata di mercoledì, nel pomeriggio di ieri è stato trasferito all’ospedale delle Scotte di Siena perché la vittima, l’avvocato Andrea Fabbri del Foro di Grosseto, necessita di una delicata operazione maxillofacciale. Erano le 21 circa di mercoledì quando il legale stava rientrando a casa, e si è imbattuto in un gruppetto di giovani, pare ci fossero anche due ragazze, ma lo scambio di battute è avvenuto con due uomini, extracomunitari, che stavano bivaccando sul marciapiede, pare uno di loro stesse anche urinando contro il muro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

