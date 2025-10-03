"La classifica non la dobbiamo guardare. Assolutamente". È categorico Filippo D’Alesio. Perché la distanza è ancora siderale e il suo Rimini, per fare l’impresa, non ha certo bisogno di distrarsi. Tra le altre mille difficoltà. Che stasera al ’Neri’ sono triple considerando che i biancorossi dovranno fare i conti con l’ Arezzo primo della classe. "Ben venga un avversario come l’Arezzo – non si sottrae di certo al confronto il tecnico del Rimini – un avversario strutturato per stare lì al vertice. È una grande occasione per noi per continuare il nostro percorso, soprattutto per capire chi siamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimini, serve una vera impresa. D’Alesio: "Compatti e coraggiosi"