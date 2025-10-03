Un pezzo di Las Vegas anche a Rimini, con l’inaugurazione del Terrybell Palace, una delle più grandi sale da gioco legale d’Italia. Il taglio del nastro, ieri, ha aperto le porte della nuova struttura a Miramare, targata Romagna Giochi. La cerimonia è stata preceduta da una conferenza dedicata al tema della tutela della legalità nel settore dell’intrattenimento. Quella che ha aperto i battenti è una sala di 1.300 metri quadrati, con aree dedicate alla ristorazione e al relax, televisori per seguire le partite di calcio e non solo, e naturalmente slot machine e videolottery. Al piano interrato trova spazio anche una sala biliardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini come Las Vegas. Il 'palazzo' del gioco ha vinto la scommessa