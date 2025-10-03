Rimadesio apertura a Napoli | oltre 200 architetti nel nuovo flagship store di via Volta

Successo per l’inaugurazione Rimadesio a Napoli: lo showroom diventa manifesto di una visione progettuale. Oltre 200 architetti e professionisti del settore hanno partecipato all’apertura del nuovo flagship store Rimadesio a Napoli, realizzato in collaborazione con Rinascimento Mobili. L’evento conferma l’importanza strategica della città e della Campania per il design d’interni contemporaneo, rendendo lo showroom di via Alessandro Volta 36 un nuovo punto di riferimento per il Sud Italia. Più di un semplice spazio espositivo, il flagship store si propone come manifesto di una visione progettuale che va oltre le porte e i sistemi scorrevoli brevettati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it