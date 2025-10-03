Rigori Totti prende in giro la Roma! È uno scherzo? Una cosa così non s' era mai vista

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex capitano giallorosso, in un audio inviato a un amico e poi circolato, ha detto la sua sul triplo rigore sbagliato: "A me dicevano che segnavo solo su rigore.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rigori totti prende in giro la roma 200 uno scherzo una cosa cos236 non s era mai vista

© Gazzetta.it - Rigori, Totti prende in giro... la Roma! "È uno scherzo? Una cosa così non s'era mai vista"

In questa notizia si parla di: rigori - totti

rigori totti prende giroRigori, Totti prende in giro... la Roma! "È uno scherzo? Una cosa così non s'era mai vista" - L'ex capitano giallorosso, in un audio inviato a un amico e poi circolato, ha detto la sua sul triplo rigore sbagliato: "A me dicevano che segnavo solo su rigore... Come scrive msn.com

rigori totti prende giroLa Roma sbaglia tre rigori, l'audio di Francesco Totti agli amici su WhatsApp diventa virale: «M***acci, poi mi rompevano a me» - E quando si usano questi aggettivi ci si riferisce a Francesco Totti che ha commentato con una risata amara, i tre errori ... leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rigori Totti Prende Giro