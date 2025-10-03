Una serata da dimenticare per la Roma quella di ieri, una sconfitta contro il Lille meritata per quello che ha detto il campo e con un finale degno del miglior film horror. Poca qualità e personalità negli uomini di Gasperini, nella prestazione generale come in quei rigori nefasti che si sono chiaramente presi la scena: Dovbyk due volte e poi Soulé, con lo stesso pensoso risultato, delle conclusioni timide, poco convinte e intrise di pausa. Due ripetizioni e tre errori di fila sono cosa rara ma non unica, perché scavando nel passato possiamo costatare che la stessa medesima situazione capitò alla Lazio circa 41 anni fa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Rigori nefasti, tre errori di fila per la Roma col Lille: 41 anni fa accadde alla Lazio