Rigori nefasti tre errori di fila per la Roma col Lille | 41 anni fa accadde alla Lazio
Una serata da dimenticare per la Roma quella di ieri, una sconfitta contro il Lille meritata per quello che ha detto il campo e con un finale degno del miglior film horror. Poca qualità e personalità negli uomini di Gasperini, nella prestazione generale come in quei rigori nefasti che si sono chiaramente presi la scena: Dovbyk due volte e poi Soulé, con lo stesso pensoso risultato, delle conclusioni timide, poco convinte e intrise di pausa. Due ripetizioni e tre errori di fila sono cosa rara ma non unica, perché scavando nel passato possiamo costatare che la stessa medesima situazione capitò alla Lazio circa 41 anni fa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: rigori - nefasti
Gasperini in conferenza stampa: “Mai visti tre rigori sbagliati, peccato. Sono tutti rigoristi” - GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA I rigoristi sono stati scelti in allenamento o durante la partita? Secondo insideroma.com
Video choc Roma Lille tre rigori sbagliati dai giallorossi/ Due errori di Dovbyk e Soulé - Video Roma Lille di Europa League, i giallorossi sbagliano tre calci di rigore consecutivi: ecco cosa è accaduto all'Olimpico ... Lo riporta ilsussidiario.net