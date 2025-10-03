Rigori fatali Roma a terra | con la Fiorentina già il test del riscatto
La Roma inciampa sul Lille in una serata surreale: tre rigori falliti, tante occasioni create ma non concretizzate e una sconfitta che brucia. La squadra di Gasperini resta comunque pienamente in corsa nel girone di Europa League, ma il passo falso di ieri all’Olimpico rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare. Nel post partita, Gasperini ha sottolineato come la squadra abbia lottato fino all’ultimo minuto, mantenendo un’ottima condizione atletica e senza mai demoralizzarsi. Tuttavia, a decidere il match sono stati gli episodi: Artem Dovbyk ha fallito per due volte consecutive dal dischetto, seguito poi da Soulé, anch’egli impreciso dagli undici metri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
