Non si ferma mai, Antoine. Da Valencia ha lanciato il progetto RigAndGo. E’ lui stesso a spiegare di che cosa si tratta. "Credo di aver maturato una certa esperienza nel mondo dei canestri. E di avere anche una buona visione del futuro. E allora lavoro sui giovani". Antoine in sostanza va, gira la Spagna, ma volendo anche la Francia o l’Italia a richiesta. "Posso fare un giorno, una settimana, dieci giorni. Vado dove mi chiamano. Lavoro sui giovani, ma in questo modo coinvolgo anche gli allenatori, i genitori dei ragazzi che si presentano. Il progetto è semplice: lo sport ha molte sfaccettature. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - ’RIGANDGO’. La nuova attività: insegna sport ed educa i giovani