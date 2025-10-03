Rifiuti le prime due multe | Conferimento scorretto

SANTA CROCE La polizia locale di Santa Croce ha elevato le prime due sanzioni (entrambe da 500 euro) per "errato conferimento dei rifiuti indifferenziati". Il Comune guidato dal sindaco Roberto Giannoni aveva annunciato già da alcuni mesi l’avvio dei controlli. Mercoledì le prime due multe in due distinte strade di altrettante zona residenziali della cittadina conciaria. I cittadini sanzionati sono due italiani, non residenti nel centro storico. La specifica è importante perché più volte la parte vecchia di Santa Croce è stata indicata come quella con maggiori problemi di questo tipo. Invece le multe sono scattate in altre zone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

