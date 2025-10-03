Rieti evade dai domiciliari e tenta di nascondersi dietro una colonna | 65enne arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 65 anni, ai domiciliari a Rieti, è stato arrestato dai Carabinieri per evasione dopo essere stato sorpreso fuori casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

rieti evade dai domiciliari e tenta di nascondersi dietro una colonna 65enne arrestato dai carabinieri

Rieti, evade dai domiciliari e tenta di nascondersi dietro una colonna: 65enne arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 65 anni, ai domiciliari a Rieti, è stato arrestato dai Carabinieri per evasione dopo essere stato sorpreso fuori casa.

