Rientro all’alba | i parlamentari della Flotilla denunciano irregolarità

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di prima mattina, con le luci dell’alba ancora incerte, i quattro parlamentari italiani rimasti bloccati al largo di Gaza hanno toccato il suolo di Fiumicino, chiudendo un capitolo segnato da ore di tensione e interrogativi. Il rientro nella notte L’aereo decollato da Tel Aviv ha riportato in patria Marco Croatti, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

rientro all8217alba i parlamentari della flotilla denunciano irregolarit224

© Sbircialanotizia.it - Rientro all’alba: i parlamentari della Flotilla denunciano irregolarità

In questa notizia si parla di: rientro - alba

rientro all8217alba parlamentari flotillaFlotilla, arrivati a Fiumicino i quattro parlamentari italiani. Scuderi: "Un po' provati, ma il nostro pensiero va a Gaza" - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Gideon Sa'ar chiedendo la liberazione immediata ... Secondo affaritaliani.it

Flotilla, quattro parlamentari italiani rientrati in Italia: le prime parole - Flotilla, il ritorno dei parlamentari italiani tra difficoltà e vicinanza agli attivisti ancora trattenuti. Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Rientro All8217alba Parlamentari Flotilla