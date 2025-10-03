Rientrati i 4 parlamentari arrestati da Israele Croatti | Ci hanno schedati e fotografati Scuderi | Ci sono state violazioni

"Siamo preoccupati per tutti gli italiani che sono al momento nel centro di detenzione. Abbiamo passato una nottata molto complessa e difficile umanamente, ma dobbiamo essere tutti bravi a mantenere l'attenzione per portare a casa gli italiani che sono ancora trattenuti. Noi abbiamo visto il vice. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: rientrati - parlamentari

L'ambasciatore israeliano: "Sulle barche della Flotilla nessun aiuto alimentare" | La replica degli attivisti: "Accuse infondate" | Rientrati in Italia i quattro parlamentari fermati

Rientrati in Italia i 4 parlamentari arrestati da Israele, Croatti: "Nottata complessa, ci hanno schedato e fotografato"

I 4 parlamentari italiani a bordo della Flotilla sono tornati in Italia. Croatti (M5s), i dem Scotto e Corrado e Scuderi di Avs sono atterrati a Fiumicino. Ad attenderli Elly Schlein, Lorenzo Patuanelli e il portavoce di Avs Angelo Bonelli - X Vai su X

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con i quattro parlamentari italiani della Flotilla fermati da Israele e liberati nella notte. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il dep - facebook.com Vai su Facebook

Sono stati liberati i parlamentari italiani arrestati da Israele a bordo della Global Sumud Flotilla - Il ministero degli Esteri ha fatto sapere che sono stati liberati i quattro parlamentari italiani che erano a bordo della barche della Global Sumud Flotilla e che erano stati arrestati dai militari is ... ilpost.it scrive

Flotilla, rientrati in Italia i 4 parlamentari - Sono arrivati, all’aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Segnala corrieredellacalabria.it