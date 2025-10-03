Ridotta a soli 60 minuti | la soap turca più amata perde terreno

Il pomeriggio di Canale 5 continua a sorprendere e questa volta a far discutere è la nuova decisione presa nei confronti di “La forza di una donna”. La soap turca, che aveva conquistato i telespettatori con puntate extra-lunghe durante l’estate, ora subisce un ridimensionamento: gli episodi vengono compressi in appena un’ora, contro le quasi due o tre che avevano accompagnato gli spettatori nei mesi scorsi. Il taglio non è solo quantitativo, ma anche simbolico. Passare da maratone di più capitoli a una singola puntata quotidiana significa ridurre lo spazio narrativo e la capacità della serie di tenere il pubblico incollato per l’intero pomeriggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it