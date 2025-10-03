Ricostruzione post alluvione al via i lavori sulla provinciale Casale danneggiata dalle frane

Lunedì 6 ottobre inizieranno i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della strada Provinciale 66 “Casale” nel Comune di Modigliana, colpita da movimenti franosi durante l’alluvione di maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di 1 milione 700mila euro, è finanziato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: ricostruzione - post

Ricostruzione post alluvione, incontro a Roncofreddo: c'è anche il sottosegretario Antonio Iannone

Ricostruzione post bellica: a Forlì mancano all’appello due torri di grande effetto

Ricostruzione post alluvione, oltre 300 mila euro per Rocca. "Dal governo una risposta concreta"

Ricostruzione post #alluvione. Bando paratie, assegnati tutti contributi: destinati ulteriori 1,8 milioni. Da maggio, stanziati da @RegioneER 12,5 milioni a fronte di 7mila domande. @ManuRontini: “Segnale tangibile di vicinanza ai cittadini” La #notizia https://r - X Vai su X

Peaky Blinders sta per tornare con una nuova serie sequel ambientata nella Birmingham del 1953. Protagonista sarà la nuova generazione della famiglia Shelby, impegnata a conquistare il controllo della città nel periodo della ricostruzione post-bellica. La se - facebook.com Vai su Facebook

Ricostruzione post alluvione, bando per paratie e dispositivi di difesa: assegnati tutti i contributi - Un ulteriore tassello per il bando paratie: la Regione ha, infatti, approvato le domande presentate nel periodo che va dall’1 al 31 gennaio 2025, data di chiusura del bando, riservato al rimborso dei ... Segnala sassuolo2000.it

Ricostruzione post-alluvione Emilia Romagna, Toscana e Marche 2023-2024: è online Indica - La piattaforma si rivolge a chi non ha ancora presentato domanda di rimborso e intende manifestare interesse ai contributi. Scrive ilgiornaledellaprotezionecivile.it