Ricostruzione post alluvione al via i lavori sulla provinciale Casale danneggiata dalle frane

Forlitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 6 ottobre inizieranno i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della strada Provinciale 66 “Casale” nel Comune di Modigliana, colpita da movimenti franosi durante l’alluvione di maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di 1 milione 700mila euro, è finanziato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricostruzione - post

Ricostruzione post alluvione, incontro a Roncofreddo: c'è anche il sottosegretario Antonio Iannone

Ricostruzione post bellica: a Forlì mancano all’appello due torri di grande effetto

Ricostruzione post alluvione, oltre 300 mila euro per Rocca. "Dal governo una risposta concreta"

Ricostruzione post alluvione, bando per paratie e dispositivi di difesa: assegnati tutti i contributi - Un ulteriore tassello per il bando paratie: la Regione ha, infatti, approvato le domande presentate nel periodo che va dall’1 al 31 gennaio 2025, data di chiusura del bando, riservato al rimborso dei ... Segnala sassuolo2000.it

ricostruzione post alluvione viaRicostruzione post-alluvione Emilia Romagna, Toscana e Marche 2023-2024: è online Indica - La piattaforma si rivolge a chi non ha ancora presentato domanda di rimborso e intende manifestare interesse ai contributi. Scrive ilgiornaledellaprotezionecivile.it

Cerca Video su questo argomento: Ricostruzione Post Alluvione Via