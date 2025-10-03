Ricordate Lina Soulokou? Fece cacciare De Rossi ora sta per colpire ancora

Rompipallone.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lina Soulokou colpisce ancora, dopo aver cacciato Daniele De Rossi dalla Roma si ripete a un anno di distanza in Premier League. Lina Souloukou non è una delle figure che a Roma verrà ricordata con immenso piacere, anzi. La dirigente greca nell’aprile del 2023 è diventata CEO e direttore generale della Roma. Agli onori della cronaca è salita alla ribalta circa 13 mesi fa quando ha spinto i Friedkin a esonerare Daniele De Rossi. Il 18 settembre 2024 l’ex centrocampista della Roma veniva esonerato dopo sole quattro giornate di campionato in cui l’avvio, con due tre pareggi e una sconfitta, non era stato dei migliori. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

ricordate lina soulokou fece cacciare de rossi ora sta per colpire ancora

© Rompipallone.it - Ricordate Lina Soulokou? Fece cacciare De Rossi, ora sta per colpire ancora

In questa notizia si parla di: ricordate - lina

Roma, dimissioni Lina Souloukou: la perdita del consenso alla base della decisione - La notizia è arrivata a sorpresa: Lina Souloukou si è dimessa dal ruolo di CEO della Roma, dopo una settimana caldissima in casa giallorossa, iniziata con l'esonero di Daniele De Rossi, deciso proprio ... Riporta m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Ricordate Lina Soulokou Fece