Ricordate Lina Soulokou? Fece cacciare De Rossi ora sta per colpire ancora
Lina Soulokou colpisce ancora, dopo aver cacciato Daniele De Rossi dalla Roma si ripete a un anno di distanza in Premier League. Lina Souloukou non è una delle figure che a Roma verrà ricordata con immenso piacere, anzi. La dirigente greca nell’aprile del 2023 è diventata CEO e direttore generale della Roma. Agli onori della cronaca è salita alla ribalta circa 13 mesi fa quando ha spinto i Friedkin a esonerare Daniele De Rossi. Il 18 settembre 2024 l’ex centrocampista della Roma veniva esonerato dopo sole quattro giornate di campionato in cui l’avvio, con due tre pareggi e una sconfitta, non era stato dei migliori. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Roma, dimissioni Lina Souloukou: la perdita del consenso alla base della decisione - La notizia è arrivata a sorpresa: Lina Souloukou si è dimessa dal ruolo di CEO della Roma, dopo una settimana caldissima in casa giallorossa, iniziata con l'esonero di Daniele De Rossi, deciso proprio ... Riporta m.tuttomercatoweb.com