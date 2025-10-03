Riconferme e new entry | cresce il ’basket pool’
Proseguono le conferme all’interno del ‘basket pool’ della Pallacanestro Reggiana. Tra le più importanti e storiche quella che lega il club a ‘Tecnoufficio’ (foto) che per il 6° anno consecutivo sarà il partner tecnologico. L’azienda di San Polo, guidata dai soci Giuseppe Ragni, Marco Nironi e Nello Miele, da oltre 30 anni affianca più di 500 imprese del territorio nella gestione e ottimizzazione delle infrastrutture informatiche. Addirittura ultradecennale, invece, la partnership che lega ‘Gigli Costruzioni’ alla PR. "Nel nostro lavoro e nello sport contano dedizione, precisione e spirito di squadra e la Pallacanestro Reggiana – ha spiegato il titolare Corrado Gigli - è un esempio di come questi valori possano trasformarsi in risultati concreti’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
