Ricky Martin pubblica una nuova versione di A Medio Vivir con Carin Leon
Ricky Martin pubblica una nuova versione di A Medio Vivir, uno dei suoi classici, con il messicano Carin Leon. È uscito oggi, venerdì 3 ottobre, il singolo A Medio Vivi r, uno dei brani più iconici della superstar portoricana e icona internazionale Ricky Martin, qui in una nuova e intensa versione in collaborazione con Carin Leon, una delle voci più importanti della scena musicale messicana. Senza tradire l’essenza che ha reso il brano originale un classico intramontabile della musica latin, questa nuova versione acquista una veste attuale e moderna, impreziosita da una produzione raffinata firmata da Casta e Andrés Saavedra. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Dal videoclip con Ricky Martin alle sfilate, da Fabrizio Corona all'autolesionismo, dal rapporto complesso con il figlio Carlos ai recenti problemi di salute: la vita non semplice dell'ex modella di origini croate
Mtv VMA's 2025, si esibiranno Sabrina Carpenter, Ricky Martin, Alex Warren e J Balvin
Ricky Martin riceve il primo Latin Icon Award agli MTV VMAs 2025
Ricky Martin fa storia a Mtv Video Music Awards: a lui il premio Latin Icon - Ricky Martin fa storia a Mtv Video Music Awards: a lui il premio Latin Icon Nel 1999, esattamente 26 anni fa, Martin divenne il primo artista latino maschio a vincere nella categoria, Miglior video ...