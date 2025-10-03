ricky martin pubblica una nuova versione di a medio vivir con carin leon

Ricky Martin pubblica una nuova versione di A Medio Vivir, uno dei suoi classici, con il messicano Carin Leon. È uscito oggi, venerdì 3 ottobre, il singolo A Medio Vivi r, uno dei brani più iconici della superstar portoricana e icona internazionale Ricky Martin, qui in una nuova e intensa versione in collaborazione con Carin Leon, una delle voci più importanti della scena musicale messicana. Senza tradire l’essenza che ha reso il brano originale un classico intramontabile della musica latin, questa nuova versione acquista una veste attuale e moderna, impreziosita da una produzione raffinata firmata da Casta e Andrés Saavedra. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

