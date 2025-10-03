Ricky Martin pubblica una nuova versione di A Medio Vivir con Carin Leon

Spettacolo.eu | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricky Martin pubblica una nuova versione di A Medio Vivir, uno dei suoi classici, con il messicano Carin Leon. È uscito oggi, venerdì 3 ottobre, il singolo A Medio Vivi r, uno dei brani più iconici della superstar portoricana e icona internazionale Ricky Martin, qui in una nuova e intensa versione in collaborazione con  Carin Leon, una delle voci più importanti della scena musicale messicana. Senza tradire l’essenza che ha reso il brano originale un classico intramontabile della musica latin, questa nuova versione acquista una veste attuale e moderna, impreziosita da una produzione raffinata firmata da Casta e Andrés Saavedra. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

ricky martin pubblica una nuova versione di a medio vivir con carin leon

© Spettacolo.eu - Ricky Martin pubblica una nuova versione di A Medio Vivir con Carin Leon

In questa notizia si parla di: ricky - martin

Dal videoclip con Ricky Martin alle sfilate, da Fabrizio Corona all'autolesionismo, dal rapporto complesso con il figlio Carlos ai recenti problemi di salute: la vita non semplice dell'ex modella di origini croate

Mtv VMA’s 2025, si esibiranno Sabrina Carpenter, Ricky Martin, Alex Warren e J Balvin

Ricky Martin riceve il primo Latin Icon Award agli MTV VMAs 2025

Ricky Martin fa storia a Mtv Video Music Awards: a lui il premio Latin Icon - Ricky Martin fa storia a Mtv Video Music Awards: a lui il premio Latin Icon Nel 1999, esattamente 26 anni fa, Martin divenne il primo artista latino maschio a vincere nella categoria, Miglior video ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ricky Martin Pubblica Nuova