Ricerca creati per la prima volta embrioni dal Dna della pelle umana
L’origine della vita? In futuro potrebbe essere la pelle umana. Sebbene sia una prospettiva ancora lontana, non è fantascienza. Un team di scienziati statunitensi è infatti riuscito a creare per la prima volta embrioni umani in fase iniziale manipolando il Dna prelevato da cellule della pelle umana, e fecondando successivamente l’ovulo ottenuto con spermatozoi. La tecnica è ancora in una fase di ‘proof of concept’ e richiederà una notevole attività di perfezionamento. Ma lo studio pubblicato su ‘Nature Communications’, spiegano gli autori, ne dimostra il potenziale per la gametogenesi in vitro, anche se “sono necessarie ulteriori ricerche per garantire l’efficacia e la sicurezza prima di future applicazioni cliniche”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: ricerca - creati
