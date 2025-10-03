Ricci conferma | resterà a Bruxelles Ma coordinerò la coalizione dobbiamo andare avanti uniti
Chiaravalle, 3 ottobre 2025 – Il nodo è sciolto. Matteo Ricci, leader del centrosinistra marchigiano, manterrà il suo seggio a Bruxelles. Lo ha confermato questa sera in apertura dell’incontro che si è tenuto a Chiaravalle, nella sede dell’associazione culturale “Isola” dove l’eurodeputato ha chiamato a raccolta tutti i protagonisti del campo largo, uscito sconfitto dalle elezioni regionali. Buone notizie per Michele Caporossi primo della lista “Progetto Marche Vive”, che finalmente, dopo qualche giorno di trepidazione, ha la certezza di entrare in consiglio regionale. Si spegne, invece, ogni speranza di ingresso al Parlamento europeo per l’ex sottosegretario Alessia Morani che, seconda dietro a Ricci alle elezioni europee del 2024, avrebbe preso il suo posto in caso di dimissioni, e che è rimasta fuori anche dal consiglio regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ricci - conferma
Schlein conferma: “Pd al fianco di Ricci, resta il nostro candidato”
Giuseppe Conte conferma il sostegno a Ricci. "Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro"
Conte conferma il sostegno a Ricci nelle Marche: “Nessun passo indietro, rafforzeremo i presidi di legalità”
Leonardo Ricci ancora in Nero Amaranto !!! Grande conferma anche per un’altra importante colonna del Club Arezzo, il centralone aretino classe 2004 vestirà la maglia dei Botoli anche nella prima stagione del Club in Serie B !!! Molto presto vedremo i ragazzi - facebook.com Vai su Facebook
#Marche La conferma di #Acquaroli (Fdi) premia unità del #cdx. #Fdi primo partito. #AriannaMeloni: "Noi classe dirigente anche sul territorio". Ma nel cdx nessuno può fare a meno dell'altro. #Ricci (Pd) attaccò persino il "Mancio". - X Vai su X
Matteo Ricci ha scelto: resta a Bruxelles - Non entrerà tra i banchi dell’opposizione in Consiglio regionale, ma continuerà la propria attività di europarlamentare. Riporta lanuovariviera.it
Ricci, l'eurocoordinatore: «Resto a Bruxelles ma lavorerò per l'alleanza del cambiamento nelle Marche e rafforzare il Pd in tutte le province» - CHIARAVALLE Aveva dato appuntamento per riflettere sulle cause, analizzare le dinamiche elettorali e ripartire insieme. Secondo msn.com