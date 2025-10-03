Chiaravalle, 3 ottobre 2025 – Il nodo è sciolto. Matteo Ricci, leader del centrosinistra marchigiano, manterrà il suo seggio a Bruxelles. Lo ha confermato questa sera in apertura dell’incontro che si è tenuto a Chiaravalle, nella sede dell’associazione culturale “Isola” dove l’eurodeputato ha chiamato a raccolta tutti i protagonisti del campo largo, uscito sconfitto dalle elezioni regionali. Buone notizie per Michele Caporossi primo della lista “Progetto Marche Vive”, che finalmente, dopo qualche giorno di trepidazione, ha la certezza di entrare in consiglio regionale. Si spegne, invece, ogni speranza di ingresso al Parlamento europeo per l’ex sottosegretario Alessia Morani che, seconda dietro a Ricci alle elezioni europee del 2024, avrebbe preso il suo posto in caso di dimissioni, e che è rimasta fuori anche dal consiglio regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ricci conferma: resterà a Bruxelles. "Ma coordinerò la coalizione, dobbiamo andare avanti uniti"