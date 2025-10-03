Riccardo Ricci in arte Firelight | nuova uscita discografica e la sfida di Sanremo Giovani 2025

Riccardo Ricci, conosciuto dal pubblico come Firelight, continua a bruciare le tappe della sua giovane carriera musicale. Dopo aver conquistato le radio con il singolo “L’amore non ha prezzo”, brano che lo ha fatto conoscere a un pubblico sempre più ampio, il cantautore è pronto a tornare con una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

“L’amore non ha prezzo” ultimo singolo di Riccardo Ricci - Riccardo Ricci in arte Firelight ha 21 anni e la passione verso il mondo della musica nacque sin dall’età di sei anni quando iniziò a cantare sul coro della sua parrocchia. Riporta esperonews.it

riccardo ricci arte firelightFirelight presenta il nuovo singolo alle Selezioni di "Sanremo Giovani" - tra i 150 artisti selezionati per il contest "Sanremo New Talent". orvietonews.it scrive

