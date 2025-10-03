Riapre la scuola materna ristrutturata ’dal basso’
Gioia nella vallata dell’Idice per la riapertura della rinnovata scuola d’infanzia di Monterenzio, grazie all’amministrazione guidata da Davide Lelli. È stata inaugurata infatti la scuola dell’infanzia di via Olgnano e il taglio del nastro (nella foto) si è trasformato in una vera festa di comunità. Sabato scorso si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della scuola, recentemente rinnovata e sistemata grazie al contributo concreto di numerosi volontari e genitori. La mattinata ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso: erano presenti le famiglie, i volontari che hanno preso parte ai lavori di pulizia e riordino, la dirigente scolastica, le insegnanti, alcuni professori, i carabinieri e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
