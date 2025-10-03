Riapre la Mantello–Rogolo | lavori completati sul ponte
Tornerà accessibile al traffico domani, sabato 4 ottobre, la strada provinciale n. 4 dir B “Mantello – Rogolo”, chiusa a fine luglio per consentire interventi di manutenzione straordinaria sul ponte che attraversa il canale di bonifica. L’opera, del valore complessivo di 200.000 euro, di cui 137. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: riapre - mantello
Ryan Easley è morto in seguito all’attacco di una delle sue tigri durante un’esibizione. L’incidente è avvenuto nel parco faunistico Growler Pines, in Oklahoma. Una tragedia che riapre il dibattito sulla convivenza tra uomini e grandi predatori. - facebook.com Vai su Facebook
Riapre il ponte di Passatempo a Osimo lavori per 2,3 milioni - Sono stati completati, fa sapere la Regione, i lavori di adeguamento statico della struttura che si trova al KM 14+240 sulla S. Secondo ansa.it