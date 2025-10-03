Riappare lo stealth Su-75 Checkmate cosa succede al caccia russo fantasma
Il colosso dell'industria aerospaziale russa Uac, al Maks del 2021, ha presentato ufficialmente al pubblico il suo nuovo caccia “leggero” dalle caratteristiche stealth Sukhoi Su-75 “Checkmate”, pensato per posizionarsi principalmente sul mercato estero. Il nuovo velivolo è stato pubblicizzato in pompa magna nei primi mesi dalla sua apparizione ufficiale, partecipando anche al salone aeronautico di Dubai a novembre dello stesso anno. Dopodiché, il Su-75 è sparito sostanzialmente dai radar nonostante le dichiarazioni russe che riferivano di un possibile acquirente straniero. Nella giornata di ieri, 2 ottobre, sul canale Telegram ufficiale di Uac è comparsa una fotografia che mostra un Su-75 insieme a un Su-57 disposti all'aperto sulla pista di un aeroporto, aprendo a speculazioni sul possibile avanzamento dei lavori sul nuovo caccia monomotore russo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
