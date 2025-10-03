Il colosso dell'industria aerospaziale russa Uac, al Maks del 2021, ha presentato ufficialmente al pubblico il suo nuovo caccia “leggero” dalle caratteristiche stealth Sukhoi Su-75 “Checkmate”, pensato per posizionarsi principalmente sul mercato estero. Il nuovo velivolo è stato pubblicizzato in pompa magna nei primi mesi dalla sua apparizione ufficiale, partecipando anche al salone aeronautico di Dubai a novembre dello stesso anno. Dopodiché, il Su-75 è sparito sostanzialmente dai radar nonostante le dichiarazioni russe che riferivano di un possibile acquirente straniero. Nella giornata di ieri, 2 ottobre, sul canale Telegram ufficiale di Uac è comparsa una fotografia che mostra un Su-75 insieme a un Su-57 disposti all'aperto sulla pista di un aeroporto, aprendo a speculazioni sul possibile avanzamento dei lavori sul nuovo caccia monomotore russo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Riappare lo stealth Su-75 Checkmate, cosa succede al caccia russo fantasma