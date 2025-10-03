Riaperto il Ponte della Libertà in tutte le direzioni

Veneziatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avm comunica che dalle 16.05 il Ponte della Libertà è stato riaperto in tutte le direzioni. «A causa della viabilità fortemente congestionata, la ripresa regolare del servizio automobilistico e tranviario nell’ambito delle fasce di garanzia potrebbe risultare rallentata, si considerino tempi di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

