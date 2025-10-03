Rezzato | Festa degli Aquiloni

Bresciatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tavolozza di colori e movimenti: così sarà il cielo sopra Rezzato questo fine settimana. Torna infatti la "Festa di aquiloni", appuntamento imperdibile per grandi e piccini. Tra aquiloni che volteggiano leggeri, treni di losanghe e performance notturne ispirate ai dervishi, i partecipanti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rezzato - festa

Rezzato: Festa d'Autunno

rezzato festa aquiloniFesta degli aquiloni, 60 club in campo per celebrare la pace - Ad ospitare la ventesima edizione della «Festa di aquiloni» è il quartiere intitolato a Ilaria Alpi e Mirian Hrovatin, l’ex comparto 1 a ovest di Rezzato (ingressi da via Meucci, Fellini e Leone). Da giornaledibrescia.it

Rezzato: Festa degli Aquiloni - Una tavolozza di colori e movimenti: così sarà il cielo sopra Rezzato questo fine settimana. bresciatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rezzato Festa Aquiloni