Retroscena Milan | Aveva offerte da sette squadre

Calciomercato.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa rossonera spunta una rivelazione di mercato legata ad un calciatore, che è però rimasto a Milano In questo inizio di stagione Santiago Gimenez è stato uno dei giocatori più discussi. Prima le voci di fine mercato che lo hanno visto vicino a lasciare il Milan, poi il problema dei gol non segnati. Da quello annullato a Lecce ai legni colpiti contro il Bologna, fino alla rete segnata contro i salentini in Coppa Italia. Milan, retroscena Gimenez (LaPresse) – calciomercato.it E in questo inizio di stagione, con Nkunku ancora fuori condizione e Leao reduce da un infortunio, il messicano sta avendo un minutaggio importante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

retroscena milan aveva offerte da sette squadre

© Calciomercato.it - Retroscena Milan: “Aveva offerte da sette squadre”

In questa notizia si parla di: retroscena - milan

Milan delusissimo da Theo Hernandez. Gazzetta: una cosa ha ferito il club. Retroscena

Leao Milan, l’esterno fa impazzire Massimiliano Allegri! Il messaggio da Milanello è chiaro! Il retroscena

Inter Milan, il retroscena sul rapper Lazza e sul derby vinto dai rossoneri di due anni fa’: le sue parole

retroscena milan aveva offerteRetroscena Milan: “Aveva offerte da sette squadre” - Prima le voci di fine mercato che lo hanno visto vicino a lasciare il Milan, poi il problema dei gol non segnati. Riporta calciomercato.it

retroscena milan aveva offerteMilan, Adli sull’addio: «Volevo assolutamente restare, ma purtroppo il club aveva altri piani» - Milan, Adli sull’addio: «Volevo assolutamente restare, ma purtroppo il club aveva altri piani». Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Retroscena Milan Aveva Offerte