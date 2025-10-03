Retroscena Milan | Aveva offerte da sette squadre
In casa rossonera spunta una rivelazione di mercato legata ad un calciatore, che è però rimasto a Milano In questo inizio di stagione Santiago Gimenez è stato uno dei giocatori più discussi. Prima le voci di fine mercato che lo hanno visto vicino a lasciare il Milan, poi il problema dei gol non segnati. Da quello annullato a Lecce ai legni colpiti contro il Bologna, fino alla rete segnata contro i salentini in Coppa Italia. Milan, retroscena Gimenez (LaPresse) – calciomercato.it E in questo inizio di stagione, con Nkunku ancora fuori condizione e Leao reduce da un infortunio, il messicano sta avendo un minutaggio importante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: retroscena - milan
Milan delusissimo da Theo Hernandez. Gazzetta: una cosa ha ferito il club. Retroscena
Leao Milan, l’esterno fa impazzire Massimiliano Allegri! Il messaggio da Milanello è chiaro! Il retroscena
Inter Milan, il retroscena sul rapper Lazza e sul derby vinto dai rossoneri di due anni fa’: le sue parole
Milan-Napoli, il retroscena su Juan Jesus: “Diciamo a Gimenez di giocare a padel…” #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
I retroscena svelati da Paolo Maldini durante la sua esperienza al Milan. Le riunioni di mercato erano surreali. Vai su Facebook
Retroscena Milan: “Aveva offerte da sette squadre” - Prima le voci di fine mercato che lo hanno visto vicino a lasciare il Milan, poi il problema dei gol non segnati. Riporta calciomercato.it
Milan, Adli sull’addio: «Volevo assolutamente restare, ma purtroppo il club aveva altri piani» - Milan, Adli sull’addio: «Volevo assolutamente restare, ma purtroppo il club aveva altri piani». Da calcionews24.com