In casa rossonera spunta una rivelazione di mercato legata ad un calciatore, che è però rimasto a Milano In questo inizio di stagione Santiago Gimenez è stato uno dei giocatori più discussi. Prima le voci di fine mercato che lo hanno visto vicino a lasciare il Milan, poi il problema dei gol non segnati. Da quello annullato a Lecce ai legni colpiti contro il Bologna, fino alla rete segnata contro i salentini in Coppa Italia. Milan, retroscena Gimenez (LaPresse) – calciomercato.it E in questo inizio di stagione, con Nkunku ancora fuori condizione e Leao reduce da un infortunio, il messicano sta avendo un minutaggio importante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Retroscena Milan: “Aveva offerte da sette squadre”