Il mondo del cinema e della tv piange la scomparsa di Remo Girone. L'attore, 76 anni, è morto a Montecarlo. Nato l'1 dicembre 1948 in Eritrea, Remo Girone ha avuto una lunga carriera da attore. Ma il ruolo che lo ha consacrato nel mondo della tv e del cinema italiano è stato quello del cattivo Tano Cariddi ne 'La piovra'. Qui di seguito l'intervista che concesse a Qn nel 2020. Roma 07032006 - Presentazione della fiction " Questa e'la terra " in onda dal 9 Aprile alle 21.00 su Canale 5. Nella foto: Remo Girone foto Tv Photo Ag.Aldo Liverani Nato nel Corno d'Africa, cresciuto parlando italiano e tigrino, studiando teatro invece di andare, come gli altri ragazzi, a tirar tardi per le strade.

Remo Girone: "Un no di Ronconi mi mandò in depressione. Dopo il tumore ho vissuto in modo più vivido"