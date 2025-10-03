Remo Girone morto improvvisamente l' attore | aveva 76 anni era nella sua casa di Monaco Addio a Tano Cariddi di ?La Piovra?

Leggo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Remo Girone. L'attore, 76 anni, è deceduto improvvisamente nella sua casa di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la moglie Vittoria.   Girone, amatissimo. 🔗 Leggi su Leggo.it

remo girone morto improvvisamente l attore aveva 76 anni era nella sua casa di monaco addio a tano cariddi di la piovra

© Leggo.it - Remo Girone, morto improvvisamente l'attore: aveva 76 anni, era nella sua casa di Monaco. Addio a Tano Cariddi di ?La Piovra?

In questa notizia si parla di: remo - girone

Morto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni: deceduto improvvisamente in casa a Monaco

remo girone morto improvvisamenteMorto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni: deceduto improvvisamente in casa a Monaco - L'attore, 76 anni, è deceduto improvvisamente nella sua casa di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la oglie Vittoria. Si legge su ilmattino.it

remo girone morto improvvisamenteRemo Girone, morto improvvisamente l'attore: aveva 76 anni - L'attore, 76 anni, è deceduto improvvisamente nella sua casa di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la oglie Vittoria. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Remo Girone Morto Improvvisamente