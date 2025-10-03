Remo Girone morto improvvisamente l' attore | aveva 76 anni era nella sua casa di Monaco Addio a Tano Cariddi di ?La Piovra?
È morto Remo Girone. L'attore, 76 anni, è deceduto improvvisamente nella sua casa di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la moglie Vittoria. Girone, amatissimo. 🔗 Leggi su Leggo.it
La Società Dante Alighieri ricorda Remo Girone, attore italiano di talento e socio Onorario del Comitato di Monaco, spentosi oggi nella sua casa nel Principato di Monaco.
La Piovra 10, remember, Remo Girone (Gaetano -Tano- Cariddi).
