Remo Girone indimenticabile Tano Cariddi in La Piovra è morto a 76 anni

L'apprezzato attore italiano è morto mentre si trovava a Monaco, città dove si era trasferito da alcuni anni insieme alla moglie. Remo Girone, indimenticabile interprete di Tano Cariddi nella serie La Piovra, è morto all'età di 76 anni. L'attore italiano, come riportano le agenzie di stampa, ha perso improvvisamente la vita mentre si trovava nella sua casa a Monaco, dove viveva da alcuni anni con la moglie Vittoria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Remo Girone, indimenticabile Tano Cariddi in La Piovra, è morto a 76 anni

In questa notizia si parla di: remo - girone

Morto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni: deceduto improvvisamente in casa a Monaco

Remo Girone, morto improvvisamente l'attore: aveva 76 anni, era nella sua casa di Monaco. Addio a Tano Cariddi di ?La Piovra?

È morto Remo Girone, addio all’attore de La Piovra: aveva 76 anni

La Società Dante Alighieri ricorda Remo Girone, attore italiano di talento e socio Onorario del Comitato di Monaco, spentosi oggi nella sua casa nel Principato di Monaco. - X Vai su X

La Piovra 10, remember, Remo Girone (Gaetano -Tano- Cariddi). - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Remo Girone, l’indimenticabile volto di Tano Cariddi - L’attore, nato ad Asmara, aveva segnato la storia della televisione e del cinema italiano. Scrive lanuovariviera.it

Remo Girone, indimenticabile Tano Cariddi in La Piovra, è morto a 76 anni - L'apprezzato attore italiano è morto mentre si trovava a Monaco, città dove si era trasferito da alcuni anni insieme alla moglie. Come scrive movieplayer.it