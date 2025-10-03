Remo Girone indimenticabile Tano Cariddi in La Piovra è morto a 76 anni

Movieplayer.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'apprezzato attore italiano è morto mentre si trovava a Monaco, città dove si era trasferito da alcuni anni insieme alla moglie. Remo Girone, indimenticabile interprete di Tano Cariddi nella serie La Piovra, è morto all'età di 76 anni. L'attore italiano, come riportano le agenzie di stampa, ha perso improvvisamente la vita mentre si trovava nella sua casa a Monaco, dove viveva da alcuni anni con la moglie Vittoria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

remo girone indimenticabile tano cariddi in la piovra 232 morto a 76 anni

© Movieplayer.it - Remo Girone, indimenticabile Tano Cariddi in La Piovra, è morto a 76 anni

In questa notizia si parla di: remo - girone

Morto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni: deceduto improvvisamente in casa a Monaco

Remo Girone, morto improvvisamente l'attore: aveva 76 anni, era nella sua casa di Monaco. Addio a Tano Cariddi di ?La Piovra?

È morto Remo Girone, addio all’attore de La Piovra: aveva 76 anni

remo girone indimenticabile tanoAddio a Remo Girone, l’indimenticabile volto di Tano Cariddi - L’attore, nato ad Asmara, aveva segnato la storia della televisione e del cinema italiano. Scrive lanuovariviera.it

remo girone indimenticabile tanoRemo Girone, indimenticabile Tano Cariddi in La Piovra, è morto a 76 anni - L'apprezzato attore italiano è morto mentre si trovava a Monaco, città dove si era trasferito da alcuni anni insieme alla moglie. Come scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Remo Girone Indimenticabile Tano