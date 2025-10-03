Remo Girone ci lascia la triste fine di un indimenticabile attore
Morto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni: deceduto improvvisamente in casa a Monaco
Remo Girone è morto, addio al Tano Cariddi di “La Piovra” - Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Remo Girone, attore di grande spessore e intensità. sorrisi.com scrive